120 тысяч приморцев в месяц записываются к врачу онлайн

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Для того чтобы записаться, достаточно знать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). В тематическом разделе также можно получить сведения об оказанной медицинской помощи.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, многие учреждения здравоохранения переходят на электронное ведение медицинских записей в рамках реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество». «В личном кабинете пациента на портале появляется информация о предоставленных услугах, диагнозах, назначенном лечении», — отметили в ведомстве.

Сейчас для удобства функционирует мобильное приложение записи на приём к врачам Приморья для системы Android, а в ближайшее время появится и на платформе IOS.

Как отметил вице-губернатор Павел Серебряков, в рамках программы информатизации здравоохранения во всех поликлиниках края появились современные автоматизированные рабочие места врачей и установлены 110 инфоматов.