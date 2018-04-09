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04:44 (мск), источник: Восток Медиа

120 тысяч приморцев в месяц записываются к врачу онлайн

Записаться на приём к врачу можно через единый портал Госуслуг. По информации пресс-службы краевой администрации, около 120 тысяч жителей края в месяц успешно оформляют визит к специалисту с помощью данного сервиса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Для того чтобы записаться, достаточно знать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). В тематическом разделе также можно получить сведения об оказанной медицинской помощи.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, многие учреждения здравоохранения переходят на электронное ведение медицинских записей в рамках реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество». «В личном кабинете пациента на портале появляется информация о предоставленных услугах, диагнозах, назначенном лечении», — отметили в ведомстве.

Сейчас для удобства функционирует мобильное приложение записи на приём к врачам Приморья для системы Android, а в ближайшее время появится и на платформе IOS.

Как отметил вице-губернатор Павел Серебряков, в рамках программы информатизации здравоохранения во всех поликлиниках края появились современные автоматизированные рабочие места врачей и установлены 110 инфоматов.

«Информационное оборудование модернизирует работу регистратуры и облегчит пациентам запись на приём к врачу. Сейчас жители края активно пользуются записью через инфоматы, которые установлены во всех поликлиниках края», — подчеркнул Серебряков.

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