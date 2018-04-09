120 тысяч приморцев в месяц записываются к врачу онлайн
Записаться на приём к врачу можно через единый портал Госуслуг. По информации
Записаться на приём к врачу можно через единый портал Госуслуг. По информации
Для того чтобы записаться, достаточно знать номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). В тематическом разделе также можно получить сведения об оказанной медицинской помощи.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, многие учреждения здравоохранения переходят на электронное ведение медицинских записей в рамках реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество». «В личном кабинете пациента на портале появляется информация о предоставленных услугах, диагнозах, назначенном лечении», — отметили в ведомстве.
Как отметил
«Информационное оборудование модернизирует работу регистратуры и облегчит пациентам запись на приём к врачу. Сейчас жители края активно пользуются записью через инфоматы, которые установлены во всех поликлиниках края», — подчеркнул Серебряков.
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