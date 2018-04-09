Какого числа Радоница в 2018 году?

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Согласно православному календарю, Радоница в 2018 году выпадает на 17 апреля. Традиционно, верующие поминают усопших во вторник после Светлой Седмицы.
На Пасху и во время всей Светлой Седмицы в храмах не проводят заупокойные панихиды и не понимают усопших. Поэтому церковь установила особый день поминовения усопших после Светлой Седмицы — Радоницу. В этот день верующие посещают кладбища, наводят порядок на могилах усопших, а также поминают родственников молитвой в храме.
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