Россияне собрали 25 тысяч подписей за освобождение красноярского главврача Андрея Павлова, но суд оставил его в СИЗО

Источник: AP 2018

Жители России оставили более чем 25 тысяч подписей и отзывов под петицией за освобождение из СИЗО на время следствия главврача красноярского перинатального центра Андрея Павлова, которого подозревают уже в трех взятках. В феврале Павлову продлили арест еще на 3 месяца. 5 марта его защита предоставила в краевой суд 600 листов с подписями от неравнодушных граждан, которые просили изменить доктору меру пресечения на более мягкую, но эти подписи не повлияли на решение суда.

О том, как жители Красноярского края и других регионов России поддерживают Андрея Павлова, накануне от его имени рассказали родственники.

«Огромное всем спасибо за такой отклик на мою сложную ситуацию! Тысячи красноярцев и людей из других регионов России, десятки общественных организации ходатайствуют об изменении моей меры пресечения и поддерживают меня. Но, к сожалению, на данном этапе ни следствием, ни прокуратурой, ни судом не приняты во внимание ни ходатайства, ни поручительства, ни заслуги, ни общественная польза, которую я принес за 35 лет своей работы в медицине. Но борьба продолжается! И если действительно, как говорят, мы живем в правовом и демократическом государстве, то и мой и ваш голос будет услышан», — такой пост они опубликовали на странице Павлова в Facebook от его имени.