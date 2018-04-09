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04:58 (мск), источник: Newslab.ru

Россияне собрали 25 тысяч подписей за освобождение красноярского главврача Андрея Павлова, но суд оставил его в СИЗО

Главврач будет находиться за решёткой как минимум до конца весны.

Источник: AP 2018

Жители России оставили более чем 25 тысяч подписей и отзывов под петицией за освобождение из СИЗО на время следствия главврача красноярского перинатального центра Андрея Павлова, которого подозревают уже в трех взятках. В феврале Павлову продлили арест еще на 3 месяца. 5 марта его защита предоставила в краевой суд 600 листов с подписями от неравнодушных граждан, которые просили изменить доктору меру пресечения на более мягкую, но эти подписи не повлияли на решение суда.

О том, как жители Красноярского края и других регионов России поддерживают Андрея Павлова, накануне от его имени рассказали родственники.

«Огромное всем спасибо за такой отклик на мою сложную ситуацию! Тысячи красноярцев и людей из других регионов России, десятки общественных организации ходатайствуют об изменении моей меры пресечения и поддерживают меня. Но, к сожалению, на данном этапе ни следствием, ни прокуратурой, ни судом не приняты во внимание ни ходатайства, ни поручительства, ни заслуги, ни общественная польза, которую я принес за 35 лет своей работы в медицине. Но борьба продолжается! И если действительно, как говорят, мы живем в правовом и демократическом государстве, то и мой и ваш голос будет услышан», — такой пост они опубликовали на странице Павлова в Facebook от его имени.

Андрей Павлов попал под уголовное преследование в конце прошлого года — 28 декабря против него и главной медсестры Лидии Клитенкович возбудили уголовные дела по подозрению в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. В начале марта этого года против Павлова завели второе уголовное дело, а в конце месяца — третье. По данным следователей, он получил взятки в размере 170, 120 и 500 тыс. рублей.

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