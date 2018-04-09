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05:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Ефим Звеняцкий станет владивостокским «диктатором»

Депутат Законодательного Собрания, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий прочитает текст «Тотального диктанта», сообщили DEITA. RU в пресс-службе ЗС ПК.

Ефим Звеняцкий станет «диктатором» (так называют организаторы акции дикторов) для краевых депутатов, членов молодежного парламента, сотрудников аппарата Законодательного Собрания и администрации Приморского края 14 апреля 2018 года.

«Тотальный диктант» в этом году будет проводиться в России уже в пятнадцатый раз. По словам организаторов, к общественному проекту, призванному привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру письма, присоединятся желающие еще из 80 стран мира.

Накануне город Владивосток одержал победу в конкурсе за звание столицы «Тотального диктанта» и стал главным городом проекта в 2018 году. Статус столицы «Тотального диктанта» означает, что именно здесь развернется главная площадка по проведению этой международной акции. Наш город посетит писательница Гузель Яхина, написавшая текст диктанта специально для акции.

Свою площадку решили организовать и приморские парламентарии. «Мы пригласили депутатов, сотрудников аппарата, молодых парламентариев поучаствовать в образовательной акции. К нам присоединятся сотрудники краевой администрации, чему мы очень рады, — говорит председатель ЗСПК Александр Ролик. — Участие добровольное, можно привести членов семей. Я, например, собираюсь писать диктант в компании своих детей. Считаю, это очень полезная общественная инициатива».

Спикер краевого парламента отметил, что в Законодательном Собрании уделяется серьезное внимание грамотности при подготовке законопроектов, постановлений, а также официальных документов, исходящих из краевого парламента. Кстати, ряд сотрудников ЗСПК являются не только постоянными участниками «Тотального диктанта, но и владельцами сертификатов отличников, написавшими диктант без единой ошибки.

Дмитрий Санников.

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