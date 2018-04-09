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05:07 (мск), источник: НИА Красноярск

Почти 5,5 млн рублей выиграл красноярец в лотерею

Красноярец Игорь Кривуляк в 112-м тираже лотереи «6 из 36» выиграл суперприз в размере 5 453 700 рублей.

Источник: НИА Красноярск

Мужчина по профессии химик-технолог и покупает лотерейные билеты раз в неделю.

«Я пришел на точку продаж к закрытию, — рассказывает миллионер. — Хотел купить один билетик, а продавец мне предложила забрать два оставшихся. Я согласился, и второй билет оказался выигрышным».

Как распорядиться миллионами победитель уже знает, часть выигранной суммы он планирует отдать своей единственной дочери, остальные деньги вложит в покупку автомобиля и, возможно, в новый бизнес.

Ранее мужчина максимально выигрывал 400 рублей.

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