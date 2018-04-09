Почти 5,5 млн рублей выиграл красноярец в лотерею

Источник: НИА Красноярск

Мужчина по профессии химик-технолог и покупает лотерейные билеты раз в неделю.

«Я пришел на точку продаж к закрытию, — рассказывает миллионер. — Хотел купить один билетик, а продавец мне предложила забрать два оставшихся. Я согласился, и второй билет оказался выигрышным».

Как распорядиться миллионами победитель уже знает, часть выигранной суммы он планирует отдать своей единственной дочери, остальные деньги вложит в покупку автомобиля и, возможно, в новый бизнес.