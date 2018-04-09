«Иркутский мыслеполитен» откроют на II книжном фестивале в мае
Второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ) пройдёт с 18 по 20 мая 2018 года в Иркутске на площади перед стадионом «Труд» (ул. Ленина, 48).
Второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ) пройдёт с 18 по 20 мая 2018 года в Иркутске на площади перед стадионом «Труд» (ул. Ленина, 48).
Как сообщают организаторы, на него приедут писатели, учёные, просветители, футурологи, культурологи — всего более 60 человек из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран. На площади перед стадионом развернут 68 ярмарочных шатров, где свои книги представят более 120 российских и зарубежных издательств. Здесь же расположат четыре больших лекционных шатра, где пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции,
Среди гостей фестиваля — теоретик медиа, профессор компьютерных наук, автор книги «Теория софт-культуры» Лев Манович (Нью-Йорк), писатель, автор серии «Метро 2033», романов «Сумерки», «Будущее» и «Текст» Дмитрий Глуховский (Москва), писатель и педагог, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, писательница, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина, историк Евгений Анисимов, а также Павел Басинский, Наринэ Абгарян и многие другие.
Помимо основной программы, планируется закрытый профессиональный семинар для социологов, журналистов,
Фестиваль проводит ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с En+ Group. Главной темой фестиваля в 2018 году станет обсуждение принципов культуры будущего. Организаторы назвали их «Правила будущего» — это доступность, открытость, вариативность, возобновляемость, сбережение, ответственность, региональность, персональность. По мнению организаторов ИМКФ, литература уже сейчас занимается тем, что обозначает контуры, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Сформулировать эти правила — задача второго Иркутского международного книжного фестиваля. Организаторы ИМКФ уверены: создавая новую культуру, человек будущего сформирует новую городскую среду для жизни и творчества.
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