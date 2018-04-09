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06:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске торжественно откроется фестиваль Юрия Башмета

В рамках мероприятия маэстро проведет мастер-классы для начинающих музыкантов.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице уже завтра состоится торжественное открытие восьмого Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. География мероприятия расширится до Комсомольска-на-Амуре и Амурска, а основная его часть пройдет в Хабаровске. Открытие пройдет 10 апреля в краевой филармонии, а закрытие назначено на 17 апреля в краевом музыкальном театре.

— Первый Хабаровский фестиваль Юрия Башмет прошел уже довольно давно, в 2011 году и состоял всего из трех концертов. Однако уже первый фестиваля сразу вызвал большой интерес публики и средств массовой информации, что не могло не повлиять на решение сделать фестиваль ежегодным, — отметили в пресс-службе Хабаровской краевой филармонии.

Помимо концертной программы в рамках фестиваля пройдут и несколько мастер-классов и специальных концертов для учащихся детских школ искусств Хабаровского края.

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