В Хабаровске торжественно откроется фестиваль Юрия Башмета

В дальневосточной столице уже завтра состоится торжественное открытие восьмого Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. География мероприятия расширится до Комсомольска-на-Амуре и Амурска, а основная его часть пройдет в Хабаровске. Открытие пройдет 10 апреля в краевой филармонии, а закрытие назначено на 17 апреля в краевом музыкальном театре.

— Первый Хабаровский фестиваль Юрия Башмет прошел уже довольно давно, в 2011 году и состоял всего из трех концертов. Однако уже первый фестиваля сразу вызвал большой интерес публики и средств массовой информации, что не могло не повлиять на решение сделать фестиваль ежегодным, — отметили в пресс-службе Хабаровской краевой филармонии.