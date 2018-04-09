В Хабаровске торжественно откроется фестиваль Юрия Башмета
В рамках мероприятия маэстро проведет
В рамках мероприятия маэстро проведет
В дальневосточной столице уже завтра состоится торжественное открытие восьмого Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. География мероприятия расширится до
— Первый Хабаровский фестиваль Юрия Башмет прошел уже довольно давно, в 2011 году и состоял всего из трех концертов. Однако уже первый фестиваля сразу вызвал большой интерес публики и средств массовой информации, что не могло не повлиять на решение сделать фестиваль ежегодным, — отметили в
Помимо концертной программы в рамках фестиваля пройдут и несколько
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