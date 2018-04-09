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07:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

На набережной Перми появился новый арт-объект от Александра Жунёва

Пасхальное яйцо с глазом.

Источник: Аргументы и факты

В день празднования Пасхи на набережной Перми появился новый арт-объект: пасхальное яйцо с человеческим глазом. Автор произведения — известный пермский художник — Александр Жунёв. Он опубликовал фото арт-объекта на набережной у себя на странице ВКонтакте и подписал:

«Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе! Огромное спасибо, кто помогал».

Отклики пользователей интернета на новое творение Жунёва положительные, однако один из них напомнил историю с распятым Гагариным, произошедшую несколько лет назад.

«Да, мне кажется, не долго яйцо провисит, — ответил в комментариях художник. — Я только повесил, вокруг него уже забегал администратор набережной. Так что, если кто-то хочет сфоткать получше, то успевайте!».

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