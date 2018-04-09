Новейшие комсомольские истребители впервые примут участие в параде Победы

Истребители уже перелетели из пунктов постоянного базирования на оперативные аэродромы. Помимо Су-57 участие в параде примут истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, а также стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, полёты пройдут на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 километров в час.