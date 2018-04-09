Новейшие комсомольские истребители впервые примут участие в параде Победы
Два новейших истребителя Су-57, которые производят в
Два новейших истребителя Су-57, которые производят в
Истребители уже перелетели из пунктов постоянного базирования на оперативные аэродромы. Помимо Су-57 участие в параде примут истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, а также стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ,
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что истребители Су-57 должны поступить в войска в 2018 году. Первый этап государственных испытаний самолёта завершён, авиазавод должен будет построить установочную партию из 12 истребителей к 2019 году. О технических характеристиках самолёта известно немного, поскольку большая часть информации является секретной, однако сообщается, что он оснащён новейшей бортовой электроникой, радаром, планером, созданным с применением композитных материалов. Также известно, что пилоты получат новые лётные костюмы и шлемы.
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