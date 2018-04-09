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05:23 (мск), источник: Восток Медиа

Новейшие комсомольские истребители впервые примут участие в параде Победы

Два новейших истребителя Су-57, которые производят в Комсомольске-на-Амуре, впервые в истории примут участие в параде Победы. Над Красной площадью они пролетят вместе с 71 экипажем оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Истребители уже перелетели из пунктов постоянного базирования на оперативные аэродромы. Помимо Су-57 участие в параде примут истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, а также стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, полёты пройдут на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 километров в час.

РИА «Восток-Медиа» писало, что истребители Су-57 должны поступить в войска в 2018 году. Первый этап государственных испытаний самолёта завершён, авиазавод должен будет построить установочную партию из 12 истребителей к 2019 году. О технических характеристиках самолёта известно немного, поскольку большая часть информации является секретной, однако сообщается, что он оснащён новейшей бортовой электроникой, радаром, планером, созданным с применением композитных материалов. Также известно, что пилоты получат новые лётные костюмы и шлемы.

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