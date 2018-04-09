«Спартак-Приморье» стартовал в плей-офф с победы
Наши баскетболисты переиграли московских армейцев.
Наши баскетболисты переиграли московских армейцев.
В чемпионате России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) среди мужчин наступила пора
Прямо со стартового свистка армейцы стали по всей площадке прессинговать спартаковцев, что сдерживало нашей наступательной поры. Однако прессинг удавался гостям только вместе с нарушением правил и москвичи активно собирали фолы. Приморцы этим воспользовались и набирали очки с линии штрафных бросков. Стоит сразу отметить, что, наверное, впервые в современной истории «Спартак» их реализовал на все 100 процентов. А вот с попаданиями с дальней дистанции было пока не все так хорошо.
Во второй четверти гости набрали всего девять очков, зато «Спартак» нашел свою игру и стал забрасывать мячи в корзину не только со штрафных, но и с дальних и ближних позиций 33:25.
После большого перерыва вовсю разыгрался Виктор Заряжко. Вместе с коллегами по стартовой пятерке Василием Бабайловым и Александром Разумовым удалось реализовать сразу четыре броска по три очка каждый. Поэтому к концу третьей четверти на табло уже светились цифры 57:40.
Получив двузначное преимущество, хозяева площадки позволили себе расслабиться в концовке матча. В заключительном отрезке наша команда за семь минут набрала всего два очка. Но даже это не позволило ЦСКА-2 сильно приблизиться к дальневосточникам. Уверенно контролируя подбор мяча под щитом (45 против 33) «Спартак» довел дело до победы 65:54 в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата страны.
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