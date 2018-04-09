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05:25 (мск), источник: VLADNEWS

«Спартак-Приморье» стартовал в плей-офф с победы

Наши баскетболисты переиграли московских армейцев.

В чемпионате России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) среди мужчин наступила пора плей-офф. 7 апреля «Спартак-Приморье» принимал команду ЦСКА-2, занявшую в регулярном первенстве седьмое место. Наши спортсмены одержали победу на домашнем паркете в спорткомплексе «Олимпиец», сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

Прямо со стартового свистка армейцы стали по всей площадке прессинговать спартаковцев, что сдерживало нашей наступательной поры. Однако прессинг удавался гостям только вместе с нарушением правил и москвичи активно собирали фолы. Приморцы этим воспользовались и набирали очки с линии штрафных бросков. Стоит сразу отметить, что, наверное, впервые в современной истории «Спартак» их реализовал на все 100 процентов. А вот с попаданиями с дальней дистанции было пока не все так хорошо.

Поэтому по ходу стартового отрезка против эшелонированной защиты ЦСКА «красно-белым» пришлось применять быстрые контратаки. Тем не менее, в этой четверти соперники сражались на равных. Столичные спортсмены даже вышли вперед под занавес первой 10-минутки после двух подряд попаданий издалека. Однако на последних секундах периода Антон Саяпин трехочковым броском из-за дуги успел сравнять счет 16:16.

Во второй четверти гости набрали всего девять очков, зато «Спартак» нашел свою игру и стал забрасывать мячи в корзину не только со штрафных, но и с дальних и ближних позиций 33:25.

После большого перерыва вовсю разыгрался Виктор Заряжко. Вместе с коллегами по стартовой пятерке Василием Бабайловым и Александром Разумовым удалось реализовать сразу четыре броска по три очка каждый. Поэтому к концу третьей четверти на табло уже светились цифры 57:40.

Получив двузначное преимущество, хозяева площадки позволили себе расслабиться в концовке матча. В заключительном отрезке наша команда за семь минут набрала всего два очка. Но даже это не позволило ЦСКА-2 сильно приблизиться к дальневосточникам. Уверенно контролируя подбор мяча под щитом (45 против 33) «Спартак» довел дело до победы 65:54 в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата страны.

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