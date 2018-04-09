В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Ночью и днем 11 апреля на территории восточных,
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов в эти дни.
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