В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем 11 апреля на территории восточных, юго-восточных районов (Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Уссурийский, Партизанский и Находкинский городские округа, городской округ Большой Камень и ЗАТО Фокино, Шкотовский, Надеждинский, Хасанский, Партизанский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский и Лазовский муниципальные районы) ожидаются дождь, местами сильный, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с.