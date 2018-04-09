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06:13 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, днем 10 апреля в связи с выходом очередного циклона на территории края ожидается дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 33% 763 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Ночью и днем 11 апреля на территории восточных, юго-восточных районов (Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Уссурийский, Партизанский и Находкинский городские округа, городской округ Большой Камень и ЗАТО Фокино, Шкотовский, Надеждинский, Хасанский, Партизанский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский и Лазовский муниципальные районы) ожидаются дождь, местами сильный, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов в эти дни.

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