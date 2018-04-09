Хабаровчан приглашают сдать тест по истории Великой Отечественной войны

Источник: Комсомольская правда

В преддверии великого праздника — Дня Победы — хабаровчане смогут проверить знания по истории. Тест по истории Великой Отечественной войны горожане сдадут на специально организованных площадках.

Тестирование пройдет в вузах, музеях, школах и библиотеках. Весь список площадок можно посмотреть на сайте «Каждый день горжусь Россией». Здесь же появится возможность сдать тест онлайн.

— Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год от года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к Великой Отечественной войне, — сказала Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме РФ.

Тест будет представлен в двух вариантах, в каждом из них по 30 вопросов. Задания посвящены военным событиям, партизанскому движению, военачальникам, культуре, жизни в тылу и многому другому.