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06:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчан приглашают сдать тест по истории Великой Отечественной войны

Международная акция пройдет в Хабаровске 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии великого праздника — Дня Победы — хабаровчане смогут проверить знания по истории. Тест по истории Великой Отечественной войны горожане сдадут на специально организованных площадках.

Тестирование пройдет в вузах, музеях, школах и библиотеках. Весь список площадок можно посмотреть на сайте «Каждый день горжусь Россией». Здесь же появится возможность сдать тест онлайн.

— Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год от года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к Великой Отечественной войне, — сказала Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме РФ.

Тест будет представлен в двух вариантах, в каждом из них по 30 вопросов. Задания посвящены военным событиям, партизанскому движению, военачальникам, культуре, жизни в тылу и многому другому.

Помимо, в этом году всем желающим было предложено поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие задания войдут в итоговый тест.

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