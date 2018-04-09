Хабаровчан приглашают сдать тест по истории Великой Отечественной войны
Международная акция пройдет в Хабаровске 21 апреля.
Международная акция пройдет в Хабаровске 21 апреля.
В преддверии великого праздника — Дня Победы — хабаровчане смогут проверить знания по истории. Тест по истории Великой Отечественной войны горожане сдадут на специально организованных площадках.
Тестирование пройдет в вузах, музеях, школах и библиотеках. Весь список площадок можно посмотреть на сайте «Каждый день горжусь Россией». Здесь же появится возможность сдать тест онлайн.
— Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год от года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к Великой Отечественной войне, — сказала Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме РФ.
Помимо, в этом году всем желающим было предложено поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие задания войдут в итоговый тест.
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