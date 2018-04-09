Снег вернется в Хабаровский край на этой неделе

Неустойчивую погоду предсказывают синоптики в Хабаровском крае. На этой неделе солнце и тепло будет чередоваться с холодом и осадками — на территории региона будут действовать два циклона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Первый циклон придет 11 апреля, что приведет к усилению ветра в крае до 15−20 м/с по долинам рек и до 23 м/с на побережье Татарского пролива. Ночные температуры опустятся до 0… -7 градусов, а днем — до +2..+7 градусов, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Брынцева. Приход второго циклона прогнозируется к концу недели, но и температурный фон повысится — от -2 до +3 ночью и от +10 до +15 днем. — Здесь будет активизироваться фронтальный раздел, соответственно ожидаем осадки в виде мокрого снега в том числе и в Хабаровске. Средняя температура ночью в районе -5 градусов, днем от +3 до +8, — добавила синоптик.