Участок комсомольской трассы открыли для автобусов

«Дорогу для автобусов перекрывают ночью, потому что мокрый снег замерзает и образуется гололёд. Это делают в превентивных целях. Качество дорожного покрытия к утру улучшилось, и сообщение возобновили», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, трассу регулярно перекрывают из-за гололёда, ветра и снегопадов. Так 28 марта в крае прошёл мощный циклон — порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Из-за ухудшения погоды на трассе закрыли движение автобусов. Ночью в районе подъёма у дач «Электрон» из-за плохого состояния дороги образовался крупный затор. В него попали больше 150 легковых автомобилей, четыре пассажирских автобуса и нескольких фур. Пробка продолжалась больше часа. Сообщение на автодороге возобновили 29 марта в 14:30.