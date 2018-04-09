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06:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

День единого приёма граждан проведут приставы Иркутской области 19 апреля

День единого приема граждан19 апреля 2018 года с 14.00 до 20.00 проведут руководство, работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и члены общественного совета при управлении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданам окажут юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения порядка деятельности судов. Предварительную запись на приём к руководителю УФССП в регионе ведут по телефонам: 8 (3952) 21−43−31, 21−44−19, а также в Иркутске по адресу: ул. Партизанская, 79. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий полномочия.

Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления — www.r38.fssprus.ru — в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».

Напоминаем, в УФССП по Иркутской области открыт центр информирования граждан для своевременного рассмотрения телефонных обращений граждан и организаций. Позвонив на единый номер call-центра по телефону 8 (3952) 21−44−11, можно получить информацию о возможном наличии или отсутствии задолженности и способе оплаты, государственных услугах, адресах, номерах телефонов, графиках работы управления и его структурных подразделений, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Управления при предоставлении ими государственных услуг.

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