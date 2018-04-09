День единого приёма граждан проведут приставы Иркутской области 19 апреля

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданам окажут юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения порядка деятельности судов. Предварительную запись на приём к руководителю УФССП в регионе ведут по телефонам: 8 (3952) 21−43−31 , 21−44−19, а также в Иркутске по адресу: ул. Партизанская, 79. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий полномочия.

Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления — www.r38.fssprus.ru — в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».