День единого приёма граждан проведут приставы Иркутской области 19 апреля

Как сообщает пресс-служба ведомства, гражданам окажут юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения порядка деятельности судов. Предварительную запись на приём к руководителю УФССП в регионе ведут по телефонам: 8 (3952) 21−43−31, 21−44−19, а также в Иркутске по адресу: ул. Партизанская, 79. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий полномочия.
Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления — www.r38.fssprus.ru — в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».
Напоминаем, в УФССП по Иркутской области открыт центр информирования граждан для своевременного рассмотрения телефонных обращений граждан и организаций. Позвонив на единый номер call-центра по телефону 8 (3952) 21−44−11, можно получить информацию о возможном наличии или отсутствии задолженности и способе оплаты, государственных услугах, адресах, номерах телефонов, графиках работы управления и его структурных подразделений, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Управления при предоставлении ими государственных услуг.
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