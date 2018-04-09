Медпоезд «Академик Углов» отправится в путь по Иркутской области 11 апреля
Первая поездка будет проходить по югу Приангарья.
Первая поездка будет проходить по югу Приангарья.
В Приангарье вновь начинает курсировать передвижной
Напомним, граждане могут пройти следующие виды исследований: маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, исследования крови и мочи, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопию, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию и ряд других.
Приём проводится с 09.00 до 18.00. Консультации участникам и ветеранам Великой Отечественной войны оказываются без очереди ежедневно. Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.
Расписание работы поезда по станциям:
11 — 12 апреля — ст. Байкальск,
13 — 14 апреля — ст. Слюдянка-1,
15 апреля — ст. Култук,
16 апреля — ст. Маритуй,
17 апреля — ст. Байкал,
18 апреля — ст. Андриановская,
19 апреля — ст. Подкаменная,
20 апреля — ст. Большой Луг,
21 апреля — ст.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.