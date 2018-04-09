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06:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Медпоезд «Академик Углов» отправится в путь по Иркутской области 11 апреля

Первая поездка будет проходить по югу Приангарья.

В Приангарье вновь начинает курсировать передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов». С 11 по 21 апреля медицинский поезд совершит поездку и прием граждан по югу Иркутской области.

Напомним, граждане могут пройти следующие виды исследований: маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, исследования крови и мочи, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопию, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию и ряд других.

Приём проводится с 09.00 до 18.00. Консультации участникам и ветеранам Великой Отечественной войны оказываются без очереди ежедневно. Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.

Расписание работы поезда по станциям:

11 — 12 апреля — ст. Байкальск,

13 — 14 апреля — ст. Слюдянка-1,

15 апреля — ст. Култук,

16 апреля — ст. Маритуй,

17 апреля — ст. Байкал,

18 апреля — ст. Андриановская,

19 апреля — ст. Подкаменная,

20 апреля — ст. Большой Луг,

21 апреля — ст. Усолье-Сибирское.

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