На правобережье Красноярска загорелся легковой автомобиль
Инцидент произошел сегодня ночью в Свердловском районе Красноярска. Автомобиль «Тойота», припаркованный в одном из дворов на улице Судостроительная, загорелся в 03.31 по местному времени.
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Инцидент произошел сегодня ночью в Свердловском районе Красноярска. Автомобиль «Тойота», припаркованный в одном из дворов на улице Судостроительная, загорелся в 03.31 по местному времени.
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