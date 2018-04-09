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06:23 (мск), источник: НИА Красноярск

На правобережье Красноярска загорелся легковой автомобиль

Инцидент произошел сегодня ночью в Свердловском районе Красноярска. Автомобиль «Тойота», припаркованный в одном из дворов на улице Судостроительная, загорелся в 03.31 по местному времени.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, огонь удалось потушить через 19 минут, однако автомобиль получил серьезные повреждения. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники.

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