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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья смогут пожаловаться прокурору на воздух

Жители Приморского края смогут рассказать о проблемах загрязнения воздуха специалистам, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры, жалобы на загрязнение атмосферного воздуха Приморского края 12 апреля готовы выслушать специалисты Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По телефону «горячей линии» 84212323639 старший помощник природоохранного прокурора Анна Исаева ответит на вопросы о порядке контроля за исполнением природоохранного законодательства, зафиксирует жалобы на любые нарушения, связанные с воздухом, от жителей Приморского края.

Отметим, обращение может быть анонимным или личным, никакой специальной формы обращение не требует. Это могут быть жалобы на «выбросы» в атмосферу от предприятий или вопросы о том, каким образом и какое наказание может понести сосед, который жжет автомобильные покрышки. По каждому звонку будет проведена проверка и дано заключение. «Горячая линия» будет работать с 13 до 18 часов 12 апреля.

Марта Нота.

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