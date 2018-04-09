Жители Приморья смогут пожаловаться прокурору на воздух

По телефону «горячей линии» 84212323639 старший помощник природоохранного прокурора Анна Исаева ответит на вопросы о порядке контроля за исполнением природоохранного законодательства, зафиксирует жалобы на любые нарушения, связанные с воздухом, от жителей Приморского края.

Отметим, обращение может быть анонимным или личным, никакой специальной формы обращение не требует. Это могут быть жалобы на «выбросы» в атмосферу от предприятий или вопросы о том, каким образом и какое наказание может понести сосед, который жжет автомобильные покрышки. По каждому звонку будет проведена проверка и дано заключение. «Горячая линия» будет работать с 13 до 18 часов 12 апреля.