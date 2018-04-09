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06:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские магазины за год «заработали» почти 139 млрд рублей

Оборот торговли увеличился на 7%

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Торговые сети в Красноярском крае за год «заработали» 138,8 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом оборот розничной торговли в регионе увеличился почти на 7,3%. Такие данные предоставили аналитики Красноярскстата.

Так, около 42,7 млрд рублей (31%) магазинам удалось заработать от продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2017 году составил 32,5 млрд рублей (23,6%).

«Объем продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий увеличился на 8,4%, непродовольственных товаров — на 5,8%. Оборот розничной торговли в целом по торгующим организациям края увеличился на 0,7 процента», — сообщили аналитики.

Отметим, что по данным Росстата, в среднем на одного жителя Красноярского края в прошлом году было продано товаров на 190,9 тысячи рублей. Еще в 2016 году эта сумма была равна 174,9 тысячам рублей.

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