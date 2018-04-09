Жители Иркутской области не получат дешёвых билетов в Крым
Иркутск в 2018 году не входит в число городов России, где можно купить субсидированные дешёвые авиабилеты в Крым.
Иркутск в 2018 году не входит в число городов России, где можно купить субсидированные дешёвые авиабилеты в Крым.
Об этом сообщает 5 апреля
«А в целом вопросы субсидирования перелетов в регионах принимаются федеральным исполнителем, которому нужно доказать целесообразность этого», — говорится в сообщении
Напомним, в Сибири дешёвые авиабилеты в Крым в 2018 году предоставлены жителям следующих городов: Омск (стоимость 4 тыс. рублей), Новосибирск (4,8 рублей), Томск, Барнаул, Красноярск и Кемерово (5 тыс. рублей). Кстати, власти южного Краснодарского края доказали целесообразность выделения субсидированных билетов в Крым, местные жители будут летать на полуостров в нынешнем году всего за 2 тыс. рублей. Как и жители не менее теплых Минеральных Вод и
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