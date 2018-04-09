Жители Иркутской области не получат дешёвых билетов в Крым

Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». Во время приёма населения председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Геннадий Нестерович узнал эту информацию, связавшись с министерством экономического развития Иркутской области. Министерство надеется на положительное решение в 2019 году, уточняет пресс-служба ИРО ЕР.

Напомним, в Сибири дешёвые авиабилеты в Крым в 2018 году предоставлены жителям следующих городов: Омск (стоимость 4 тыс. рублей), Новосибирск (4,8 рублей), Томск, Барнаул, Красноярск и Кемерово (5 тыс. рублей). Кстати, власти южного Краснодарского края доказали целесообразность выделения субсидированных билетов в Крым, местные жители будут летать на полуостров в нынешнем году всего за 2 тыс. рублей. Как и жители не менее теплых Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. В 2018 году субсидированными перевозками в Крым могут воспользоваться жители 26 городов России (Москва и Санкт-Петербург в программу не входят).