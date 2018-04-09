Южную Корею и Приморье связал новый авиарейс

Источник: Восток Медиа

T’way Air — южнокорейская авиакомпания-лоукостер, которая до сегодняшнего дня не работала на приморском рынке. С апреля этого года перевозчик запустил новое направление, благодаря которому жители Приморья и провинции Кенсандо смогут путешествовать без пересадок. Компания будет осуществлять перелёты по маршруту Владивосток — Тэгу три раза в неделю.

По мнению начальника отдела краевого департамента туризма Надежды Удовенко, открытие новой авиалинии поспособствует более активному развитию туристских связей между регионами.

«Прежде всего мы ожидаем увеличение визитов южнокорейских гостей в Приморье. На протяжении нескольких лет интерес путешественников из этой страны к нашему краю стабильно растёт. Например, в прошлом году количество южнокорейских туристов, посетивших регион, возросло в два раза по сравнению с 2016 годом, а уже в первом квартале этого года цифра снова увеличилась вдвое — нас посетили около 20 тысяч путешественников», — отметила Удовенко.

По её словам, запуск нового рейса свидетельствует о том, что Приморье — это перспективное туристское направление для Южной Кореи.

Генеральный директор авиакомпании T’way Air Чон Хон Гын подтвердил, что Владивосток пользуется большой популярностью у туристов из Южной Кореи. Он подчеркнул, что Тэгу — один из самых крупных южнокорейских городов с населением более пяти миллионов человек.

«В Тэгу очень развито авиационное сообщение. Из нашего аэропорта можно улететь в 12 государств. Надеюсь, что и новое направление, которое мы открыли сегодня, будет востребовано не только у южнокорейских туристов, но и у приморцев», — подчеркнул глава авиакомпании.