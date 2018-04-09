В Екатеринбург вернется снег

Источник: РИА "Новости"

В понедельник днем в Екатеринбурге ожидается +5,+7. Вечером пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится ниже нуля — обещают -1,-3, днем будет +7,+9 и опять ожидается небольшой дождь.

В ночь на среду пройдет еще и мокрый снег. Правда, при этом в темное время суток прогнозируют +2,+4.