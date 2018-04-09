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07:52 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург вернется снег

Мокрый снег ожидается в Екатеринбурге в середине этой недели, свидетельствует прогноз Уральского гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 36% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В понедельник днем в Екатеринбурге ожидается +5,+7. Вечером пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится ниже нуля — обещают -1,-3, днем будет +7,+9 и опять ожидается небольшой дождь.

В ночь на среду пройдет еще и мокрый снег. Правда, при этом в темное время суток прогнозируют +2,+4.

Днем 11 апреля существенных осадков не обещают, воздух прогреется до +5,+7. Все три дня в городе ожидаются порывы ветра от 12 до 14 м/с.

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