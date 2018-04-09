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08:04 (мск), источник: VN.ru

13-й трамвай с граффити вышел на маршрут в Новосибирске

Грозный 13-й трамвай порозовел — стены одного вагона украсили рисунки с преобладанием ярко-розового цвета. Разрешение на раскраску дал департамент культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Источник: VN.ru

В понедельник, 9 апреля, на линию вышел необычный трамвай № 13. Его стены украсили яркие рисунки с Бабой Ягой, вещей птицей Гамаюн и лешим, а также надписью на весь борт «Я из Сибири».

Команда художников «Такнадо!» расписала трамвай при поддержке мэрии Новосибирска, проект приурочили к 125-летию города. Все работы заняли почти двое суток — художники приступили к работе в трамвайном депо в ночь на субботу, а закончили поздно вечером в воскресенье, сообщает НГС.

«13-й трамвай — уникальный, он уже стал символом города. И, конечно, это здорово, что в Новосибирске появится арт-объект, о котором мы все давно мечтали. Это такой проект, который, надеюсь, полюбится горожанам и станет определенным символом города», — рассказала начальник департамента культуры и спорта мэрии Анна Терешкова. По ее словам, трамвай станет аналогом поезда-музея в метро — в вагоне будут размещены информационные стенды.

Идея о росписи 13-го трамвая давно витала в воздухе — ровно год назад вандалы пробрались в трамвайное депо на улице Кошурникова и нанесли разноцветное граффити на два из них. Работники депо не рискнули выпускать транспорт на линию в таком виде, хотя разукрашенные трамваи привели в восторг пользователей соцсетей. «Так даже лучше», «это не вандализм, а искусство», «спасибо бы сказали, что эти старые ведра преобразили», — такими комментариями отреагировали они на увиденное.

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