13-й трамвай с граффити вышел на маршрут в Новосибирске
Грозный 13-й трамвай порозовел — стены одного вагона украсили рисунки с преобладанием
Грозный 13-й трамвай порозовел — стены одного вагона украсили рисунки с преобладанием
В понедельник, 9 апреля, на линию вышел необычный трамвай № 13. Его стены украсили яркие рисунки с Бабой Ягой, вещей птицей Гамаюн и лешим, а также надписью на весь борт «Я из Сибири».
Команда художников «Такнадо!» расписала трамвай при поддержке мэрии Новосибирска, проект приурочили к 125-летию города. Все работы заняли почти двое суток — художники приступили к работе в трамвайном депо в ночь на субботу, а закончили поздно вечером в воскресенье, сообщает НГС.
«13-й трамвай — уникальный, он уже стал символом города. И, конечно, это здорово, что в Новосибирске появится
Идея о росписи 13-го трамвая давно витала в воздухе — ровно год назад вандалы пробрались в трамвайное депо на улице Кошурникова и нанесли разноцветное граффити на два из них. Работники депо не рискнули выпускать транспорт на линию в таком виде, хотя разукрашенные трамваи привели в восторг пользователей соцсетей. «Так даже лучше», «это не вандализм, а искусство», «спасибо бы сказали, что эти старые ведра преобразили», — такими комментариями отреагировали они на увиденное.
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