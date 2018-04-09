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08:08 (мск), источник: СуперОмск

У клещей начался сезон активности — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 6 апреля с жалобами на укусы в больницы обратилось уже 800 человек, среди которых 370 детей, отметили в ведомстве. При этом был зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты уже начали профилактические мероприятия. В частности, в Республике Крым Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях были проведены акарицидные обработки, которые впоследствии проведут по всей стране.

В ведомстве также отмечают, что Сибирский регион относится к числу наиболее неблагополучных по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Минздрав Омской области в текущем году закупает вакцину от клещевого энцефалита на сумму в два раза больше, чем годом ранее. В ведомстве отметили, что это позволит поставить прививки всем, кому они необходимы.

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