У клещей начался сезон активности — Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
По данным на 6 апреля с жалобами на укусы в больницы обратилось уже 800 человек, среди которых 370 детей, отметили в ведомстве. При этом был зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.
Специалисты уже начали профилактические мероприятия. В частности, в Республике Крым Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях были проведены акарицидные обработки, которые впоследствии проведут по всей стране.
В ведомстве также отмечают, что Сибирский регион относится к числу наиболее неблагополучных по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Минздрав Омской области в текущем году закупает вакцину от клещевого энцефалита на сумму в два раза больше, чем годом ранее. В ведомстве отметили, что это позволит поставить прививки всем, кому они необходимы.
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