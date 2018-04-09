У клещей начался сезон активности — Роспотребнадзор

Источник: РИА "Новости"

По данным на 6 апреля с жалобами на укусы в больницы обратилось уже 800 человек, среди которых 370 детей, отметили в ведомстве. При этом был зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты уже начали профилактические мероприятия. В частности, в Республике Крым Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях были проведены акарицидные обработки, которые впоследствии проведут по всей стране.

В ведомстве также отмечают, что Сибирский регион относится к числу наиболее неблагополучных по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.