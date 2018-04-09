Башкирские психологи начнут примирять супругов, решивших развестись
В данный момент 10 медиаторов проходят обучение.
В данный момент 10 медиаторов проходят обучение.
В Башкирии психологов центра «Семья» обяжут примирять супругов, которые решили развестись. Проект реализуется на грантовые средства, он направлен на профилактику разводов путем внедрения технологий, а именно медитаций.
Таким образом, мужа и жену посадят друг с другом рядом с психологом. Пара будет разговаривать между собой, а психолог помогать решить возможный конфликт.
В данный момент 10 специалистов проходят обучение в БГПУ имени Акмуллы.
После того, как медиаторы получал соответствующую квалификацию, в Орджоникидзевском, Советском и Демском районах Уфы, а также в Кумертау, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах откроются комнаты примирения.
Стоит отметить, что помощь в примирении оказывается бесплатно.
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