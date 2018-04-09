В Кемерове семимесячный малыш оказался заперт в квартире
Инцидент произошел в одном из домов Центрального района областного центра.
Инцидент произошел в одном из домов Центрального района областного центра.
Кемеровские спасатели пришли на помощь семимесячному малышу, который оказался заперт в квартире.
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На помощь кемеровчанке прибыл экипаж спасателей. Они открыли дверь, малыш, увидев бабушку, сразу успокоился. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Всего за минувшую неделю спасатели выезжали на вызовы 79 раз, помощь была оказана 5 горожанам.
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