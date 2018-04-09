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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове семимесячный малыш оказался заперт в квартире

Инцидент произошел в одном из домов Центрального района областного центра.

Кемеровские спасатели пришли на помощь семимесячному малышу, который оказался заперт в квартире.

По сообщению пресс-службы ведомства, в службу спасения обратилась женщина. Она сообщила, что её семимесячный внук оказался заперт один дома. Женщина вышла на лестничную площадку, чтобы проводить подругу. Она придерживала дверь рукой, но сквозняком захлопнуло вторую дверь.

На помощь кемеровчанке прибыл экипаж спасателей. Они открыли дверь, малыш, увидев бабушку, сразу успокоился. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Всего за минувшую неделю спасатели выезжали на вызовы 79 раз, помощь была оказана 5 горожанам.

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