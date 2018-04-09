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08:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Новосибирской области проверено более 90 торговых центров

В Новосибирской области на предмет пожарной безопасности проверено 91 из 149 торгово-развлекательных центров и мест массового пребывания людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России Новосибирской области Виктора Орлова.

По его словам, в ходе проверок выявлены нарушения «как в части эвакуационных выходов, так и в автоматике систем пожаротушения и обнаружения пожаров».

Массовая проверка торговых центров в России проходит после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли десятки людей.

Оксана Павлова

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