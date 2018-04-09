В Новосибирской области проверено более 90 торговых центров
В Новосибирской области на предмет пожарной безопасности проверено 91 из 149
В Новосибирской области на предмет пожарной безопасности проверено 91 из 149
По его словам, в ходе проверок выявлены нарушения «как в части эвакуационных выходов, так и в автоматике систем пожаротушения и обнаружения пожаров».
Массовая проверка торговых центров в России проходит после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли десятки людей.
Оксана Павлова
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.