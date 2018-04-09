Новая мера пресечения появится в Новосибирске

Источник: VN.ru

«Расширение перечня мер связано с существующей статистикой, согласно которой самой распространенной мерой пресечения в России остается заключение под стражу, — сообщили VN.ru в областном суде Новосибирска. — Кроме того, еще в 2012 году Европейский суд по правам человека сетовал на то, что в России ни залог, ни домашний арест так и не стали реальной альтернативой для обвиняемых».

Согласно ст. 105.1 УПК РФ, суд может установить такие меры, как, например, запрет выходить из дома, находиться в определенном месте, а также ближе определенного расстояния до конкретных объектов. Кроме того, суд может запретить отправлять и получать сообщения и письма, использовать интернет, общаться с определенными людьми или управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.

«Запрет может использоваться как отдельно от других мер пресечения, так и в совокупности с ними в любой момент производства по уголовному делу», — добавили в Новосибирском областном суде.



Что изменится с введением новой меры и для чего она нужна? «Это не первая попытка внести подобные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Разработка этого закона началась еще в 2015 году, — пишут “Известия”. — В законе прописываются максимальные сроки применения новой меры пресечения. Для преступлений небольшой и средней тяжести срок составит 12 месяцев, тяжких преступлений — 24 месяца, особо тяжких — 36 месяцев. Контролем за соблюдением запрета займется Федеральная служба судебных приставов».