Новая мера пресечения появится в Новосибирске
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в
«Расширение перечня мер связано с существующей статистикой, согласно которой самой распространенной мерой пресечения в России остается заключение под стражу, — сообщили VN.ru в областном суде Новосибирска. — Кроме того, еще в 2012 году Европейский суд по правам человека сетовал на то, что в России ни залог, ни домашний арест так и не стали реальной альтернативой для обвиняемых».
Согласно ст. 105.1 УПК РФ, суд может установить такие меры, как, например, запрет выходить из дома, находиться в определенном месте, а также ближе определенного расстояния до конкретных объектов. Кроме того, суд может запретить отправлять и получать сообщения и письма, использовать интернет, общаться с определенными людьми или управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.
«Запрет может использоваться как отдельно от других мер пресечения, так и в совокупности с ними в любой момент производства по уголовному делу», — добавили в Новосибирском областном суде.
Что изменится с введением новой меры и для чего она нужна? «Это не первая попытка внести подобные изменения в
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