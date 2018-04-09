Омичи продолжают активно мигрировать в другие города

Источник: Om1.ru

За первые два месяца 2018 года в регион прибыло 3,2 тысячи человек. Об этом сообщает Омскстат. За это же время из Омской области выбыло 4,7 тысячи человек. Таким образом, выбывших оказалось на 1,5 тысячи человек больше прибывших.

В частности, за февраль в регион приехали 1,9 тысячи человек, а вот уехало 2,5 тысячи человек. В итоге миграционная убыль составляла 625 человек.