Омичей на кладбища отвезут дополнительные автобусы
В Омске в Родительский день добавят дополнительные автобусы на маршруты, следующие до кладбищ.
В Омске в Родительский день добавят дополнительные автобусы на маршруты, следующие до кладбищ.
14 и 15 апреля на спецмаршруты выйдет по 25 автобусов. Как рассказали в городском департаменте транспорта, в эти дни они будут работать с 8 до 19 часов.
17 апреля на следующих до кладбищ маршрутах будет работать в общей сложности 171 автобус. В этот день транспорт будет ходить с 8 до 20 часов.
Добраться до кладбищ можно будет с остановок:
— до
— до
— до Западного кладбища — от остановок «Площадь Ленина» и «Пос. Солнечный»;.
— до
— до
— до кладбища, расположенного в микрорайоне «Черемуховское» — от остановки «Ул. Лобкова».
Кладбища
До кладбища в микрорайоне «Осташково» будут ходить автобусы № 13 и № 119.
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