Омичей на кладбища отвезут дополнительные автобусы

Источник: РИА "Новости"

14 и 15 апреля на спецмаршруты выйдет по 25 автобусов. Как рассказали в городском департаменте транспорта, в эти дни они будут работать с 8 до 19 часов.

17 апреля на следующих до кладбищ маршрутах будет работать в общей сложности 171 автобус. В этот день транспорт будет ходить с 8 до 20 часов.

Добраться до кладбищ можно будет с остановок:

— до Ново-Южного кладбища — с остановок «Ул. Лобкова», «ДК «Железнодорожник», «ПО «Иртыш»;.

— до Ново-Кировского кладбища — с остановок «Летное училище», «Площадь Ленина», «Пос. Солнечный»;.

— до Западного кладбища — от остановок «Площадь Ленина» и «Пос. Солнечный»;.

— до Юго-Восточного кладбища — от остановок «ПО им. Баранова» и «Ул. Я. Гашека»;.

— до Северо-Восточного кладбища — от остановок «ДИ им. Малунцева», «Дом туриста», «Ул. 21-я Амурская»;.

— до кладбища, расположенного в микрорайоне «Черемуховское» — от остановки «Ул. Лобкова».

Кладбища Старо-Восточное, Ново-Восточное, Ново-Еврейское, Мусульманское будут обслуживать автобусы маршрутов № 19, № 22, № 399, № 470.