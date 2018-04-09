В половине иркутских ТЦ выявлены нарушения правил пожарной безопасности
Ведомственным комиссиям предстоит обследовать 395 объектов.
Ведомственным комиссиям предстоит обследовать 395 объектов.
Нарушения правил пожарной безопасности выявлены в 78
— На сегодняшний день обследованы 145 объектов, подлежащих проверке, в 78 выявлены нарушения, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей. По каждому случаю будут приняты меры
Внеплановые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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