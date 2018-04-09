В половине иркутских ТЦ выявлены нарушения правил пожарной безопасности

Нарушения правил пожарной безопасности выявлены в 78 торгово-развлекательных центрах, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

— На сегодняшний день обследованы 145 объектов, подлежащих проверке, в 78 выявлены нарушения, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей. По каждому случаю будут приняты меры административно-правового характера, — говорится в сообщении.

Кроме торговых центров, эксперты намерены проверить спортивные центры и стадионы, театры, дома культуры и центры детского досуга, сообщили в ведомстве. Ведомственным комиссиям предстоит обследовать 395 объектов.

Внеплановые проверки пожарной безопасности после кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные власти, общественность и СМИ.