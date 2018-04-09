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08:18 (мск), источник: VN.ru

Погода 10—12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди

Неустойчивая дождливая погода ожидает новосибирцев на этой неделе. Температура будет держаться чуть выше климатической нормы, временами превышая десятиградусную отметку.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 36% 763 мм рт. ст. 4 м/с

На подходе к Новосибирской области находится очередной циклон, который уже перевалил через Урал и сейчас накрывает Омскую область. Впрочем, он уже успел «чиркнуть» дождями и по западному краю нашего региона, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

На ближайшие три дня — 10, 11 и 12 апреля — прогнозируются осадки. В светлое время суток осадки будут в виде небольших или умеренных дождей, ночами — преимущественно в виде мокрого снега. Скорость ветра с юго-запада и запада достигнет 5−10 метров в секунду, а во вторник местами по области — до 19 метров в секунду.

Температура в ночь на вторник составит 0, +2 градуса, днем +5, +7 градусов. В ночь на среду похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +6, +8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до 0, +2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов.

«Температурный фон несколько выше нормы, характер погоды неустойчивый, атлантические циклоны сменяют друг друга. Обычная погода для начала весны», — констатировала Марина Виноградова.

Росгидрометцентр дает примерно такой же сценарий погоды, прогнозируя осадки на всю предстоящую неделю вплоть до пятницы. А вот западный сервис Weather.com и отечественная «Яндекс. Погода» предсказывают снег, переходящий в дождь, лишь на вторник. Затем же, по данным этих сервисов, новосибирцев ожидает пасмурное небо без осадков. При этом «Яндекс» прогнозирует максимальные температуры на уровне +6, +7 градусов.

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