Погода 10—12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди

На подходе к Новосибирской области находится очередной циклон, который уже перевалил через Урал и сейчас накрывает Омскую область. Впрочем, он уже успел «чиркнуть» дождями и по западному краю нашего региона, рассказала заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

На ближайшие три дня — 10, 11 и 12 апреля — прогнозируются осадки. В светлое время суток осадки будут в виде небольших или умеренных дождей, ночами — преимущественно в виде мокрого снега. Скорость ветра с юго-запада и запада достигнет 5−10 метров в секунду, а во вторник местами по области — до 19 метров в секунду.

Температура в ночь на вторник составит 0, +2 градуса, днем +5, +7 градусов. В ночь на среду похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +6, +8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до 0, +2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов.

«Температурный фон несколько выше нормы, характер погоды неустойчивый, атлантические циклоны сменяют друг друга. Обычная погода для начала весны», — констатировала Марина Виноградова.