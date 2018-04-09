Погода 10—12 апреля в Новосибирске: затяжные дожди
Неустойчивая дождливая погода ожидает новосибирцев на этой неделе. Температура будет держаться чуть выше климатической нормы, временами превышая десятиградусную отметку.
Неустойчивая дождливая погода ожидает новосибирцев на этой неделе. Температура будет держаться чуть выше климатической нормы, временами превышая десятиградусную отметку.
На подходе к Новосибирской области находится очередной циклон, который уже перевалил через Урал и сейчас накрывает Омскую область. Впрочем, он уже успел «чиркнуть» дождями и по западному краю нашего региона, рассказала заместитель
На ближайшие три дня — 10, 11 и 12 апреля — прогнозируются осадки. В светлое время суток осадки будут в виде небольших или умеренных дождей, ночами — преимущественно в виде мокрого снега. Скорость ветра с
Температура в ночь на вторник составит 0, +2 градуса, днем +5, +7 градусов. В ночь на среду похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +6, +8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра опустится до 0, +2 градусов, днем поднимется до +9, +11 градусов.
«Температурный фон несколько выше нормы, характер погоды неустойчивый, атлантические циклоны сменяют друг друга. Обычная погода для начала весны», — констатировала Марина Виноградова.
Росгидрометцентр дает примерно такой же сценарий погоды, прогнозируя осадки на всю предстоящую неделю вплоть до пятницы. А вот западный сервис Weather.com и отечественная «Яндекс. Погода» предсказывают снег, переходящий в дождь, лишь на вторник. Затем же, по данным этих сервисов, новосибирцев ожидает пасмурное небо без осадков. При этом «Яндекс» прогнозирует максимальные температуры на уровне +6, +7 градусов.
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