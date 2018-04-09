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08:16 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми началась генеральная уборка

Пермь начали готовить к весне.

Источник: Вести - Пермь

Пермь начали готовить к весне. На улицы вышли дорожники, стартовал ремонт проезжей части жидкой асфальтобетонной смесью. Коммунальные службы начали мыть ограждения, вручную и специальными машинами с автоматическими щетками. Закончить все работы планируется к майским праздникам.

Сергей Вешняков, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района г. Перми»: «Начали приводить город в порядок, в первую очередь моем ограждения, урны, бортовой камень, это все происходит в дневное время, поэтому к вечеру все высыхает, и никакие заморозки нам не помешают».

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