В Перми началась генеральная уборка

Пермь начали готовить к весне . На улицы вышли дорожники, стартовал ремонт проезжей части жидкой асфальтобетонной смесью. Коммунальные службы начали мыть ограждения, вручную и специальными машинами с автоматическими щетками. Закончить все работы планируется к майским праздникам.

Сергей Вешняков, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района г. Перми»: «Начали приводить город в порядок, в первую очередь моем ограждения, урны, бортовой камень, это все происходит в дневное время, поэтому к вечеру все высыхает, и никакие заморозки нам не помешают».