Глава Челябинска извинился за закрашенный арт-объект

Источник: Сообщество "Челябинский урбанист"

Глава Челябинска извинился за порчу арт-объекта, который закрасили серой краской перед чемпионатом мира по танцам, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«У организаторов чемпионата были определённые требования, и мы постарались им соответствовать. Приношу свои извинения активистам, что был уничтожен арт-объект. Будем восстанавливать», — отметил Евгений Тефтелев.