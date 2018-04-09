Глава Челябинска извинился за закрашенный арт-объект
Евгений Тефтелев объяснил действия городских властей требованиями организаторов ЧМ по танцам.
Евгений Тефтелев объяснил действия городских властей требованиями организаторов ЧМ по танцам.
Глава Челябинска извинился за порчу
«У организаторов чемпионата были определённые требования, и мы постарались им соответствовать. Приношу свои извинения активистам, что был уничтожен
Напомним, трансформаторный ящик на улице Труда активисты украсили изображением птицы, получив все необходимые разрешения. Деньги на краску и прочие материалы для граффити собирали добровольцы. Однако перед чемпионатом мира горожане заметили, что объект полностью покрыт серой краской.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.