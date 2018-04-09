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08:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске построят три новых детсада и два «старых»

Два будут открыты в этом году, остальные — в следующем.

Источник: Reuters

В пяти новых детских садиках краевой столицы будет создано 875 новых мест. Два из них будут открыты уже в этом году, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — После капитального ремонта здания мы планируем открыть к юбилею Хабаровска детский сад на 125 мест в Шмаковском переулке, что в районе посёлка имени Горького , — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска Татьяна Матвиенкова. — Там и будет открыта первая в городе ясельная группа для детей с двух месяцев. Второй садик на улице Лермонтова, 32, на 100 мест готовим к сдаче ко Дню края. В этом здании была полиция.

Еще три детских сада на 650 мест в сумме будут строится. «Берёзки» — около «Ореховой сопки, «Ю-сити» — близ «Судоверфи» и на перекрёстке улиц Лазо и Краснодарской. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию намечен на будущий год.

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