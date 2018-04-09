Кишиневцы переходят на шорты и майки

В центре столицы включили фонтаны. Люди с удовольствием, не торопясь прогуливаются по опустевшему в праздники, залитому солнцем городу. Почти все магазины закрыты, кроме супермаркетов. Автомобилей на дорогах мало, как в советские времена. Чистый воздух. Сверкают купола церквей.