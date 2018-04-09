Кишиневцы переходят на шорты и майки
КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Слишком долго мы ждали весеннее тепло.
КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Слишком долго мы ждали весеннее тепло.
В центре столицы включили фонтаны. Люди с удовольствием, не торопясь прогуливаются по опустевшему в праздники, залитому солнцем городу. Почти все магазины закрыты, кроме супермаркетов. Автомобилей на дорогах мало, как в советские времена. Чистый воздух. Сверкают купола церквей.
Город торжествует и празднично сияет.
Самое время задуматься о смене своего гардероба на
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