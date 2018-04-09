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09:55 (мск), источник: РИА Новости

Семь дней радости: о чем не забыть на Пасху

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. У православных наступила долгожданная Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!», отменяются все посты, и каждый может забраться на церковную колокольню и огласить окрестности пасхальным звоном. Как провести эти дни с пользой, выяснял корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Казалось бы, что тут непонятного? Нужно ходить друг к другу в гости, «разговляться» за праздничным столом после почти полутора месяцев строгого поста, дарить друг другу крашеные яйца. Можно хоть каждый день ходить в храм, где всю неделю каждый день совершается праздничный крестный ход. Чего же еще? Ну, возможно, вспомнить о тех, кто всего этого лишен.

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«С каждым годом я все яснее понимаю, как важно разделить нашу радость с другими людьми. Не только собраться вместе за столом с друзьями и родственниками, а пойти к тем, кому тяжело, кто не может сходить в храм, побывать на службе. Это и пациенты больниц, и заключенные тюрем. Пасха всеобъемлюща, и христиане призваны нести ее другим», — размышляет руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Пасха в тюрьме

В этом году московский следственный изолятор № 2, знаменитую Бутырку, посетил патриарх Кирилл. Как это всегда было принято на Руси, на Пасху он зашел в камеры, раздал заключенным пасхальные подарки и пожелал им «не озлобиться и не очерстветь душой». Как важно для них даже простое письмо с поздравлением, и как на самом деле сложно написать такое письмо, напоминает и Легойда. Одно время он отвечал за переписку с узниками в журнале «Русский паломник».

«У меня есть добрый знакомый, который занимается такой работой в одном из столичных приходов. Это, кстати, требует больших сил, если подходить серьезно и глубоко, ведь не так просто недежурно и без пафоса поделиться с незнакомым человеком радостью о воскресшем Боге», — продолжает глава синодального отдела.

Творожная пасха у храма Христа Спасителя | Источник: РИА "Новости"

В эти пасхальные дни он вспоминает и о близких погибших от недавнего страшного пожара в Кемерово и просит помнить о том, что, несмотря на всю радость Светлого Христова Воскресения, боль и страдания не ушли из мира. «Наше сердце не может успокоиться до тех пор, пока мы примем эту боль на себя. Надо хотя бы попробовать, попытаться».

В понедельник при поддержке Церкви труппа Малого театра покажет детям из нуждающихся и многодетных семей «Метель» Пушкина.

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Пасха в автобусе

На Светлой неделе в далеком от Москвы Забайкалье по улицам Читы ездит пасхальный автобус — тоже с подарками. Он останавливается у всех торговых центров и социальных приютов. Идея проста — вынести Пасху за церковную ограду, поделиться радостью со всеми, кто еще не слышал о воскресшем Христе или не может прийти в храм. Горожане к флешмобу относятся по-разному, но идею одобряют.

«Советую в эти дни больше радоваться, стараться не спорить со своими близкими и сотворить какое-нибудь доброе дело. Очень хороший пример нам год назад показал один из местных высоких чинов. Вместе с сотрудниками он посетил районный детский дом и отвез всех детей в бассейн. А потом эти чиновники стали приезжать к ним играть в футбол, проводить другие спортивные турниры, просто беседовать», — рассказывает митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

По его словам, детям это оказалось куда нужнее, чем торты, конфеты и другие угощения, которые обычно привозят в социальные приюты.

Поэтому архиерей настоятельно советует в пасхальные дни подарить побольше внимания бездомным, пожилым и просто нуждающимся людям и жалуется, что не хватает времени помочь всем.
Источник: РИА "Новости"
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«Церковь учит нас жить, быть может, вопреки тому, что происходит вокруг. Несмотря на весь ужас и боль, жить по закону любви. Не нужно стыдиться проявлять эту любовь к нашим детям, нашим близким, любить свою малую родину, свое Отечество, людей, которых мы каждый день встречаем, идя на работу или провожая детей в школу. Только так наша жизнь наполнится и станет преображаться. И это главный урок Светлой недели для всех нас», — заключает он.

Пасха навсегда

Самое трудное, считает пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, не потерять ту удивительную пасхальную радость, которую, раз испытав, хочется переживать вновь и вновь.

Главный смысл жизни любого православного человека — встретить и провести в этом мире праздник Пасхи так, чтобы почувствовать отблеск той бесконечной радости, которая нас ожидает после смерти. Конечно, Церковь благословляет и разговеться после поста, и утешиться после тяжелого труда работы над собой, но человеческая радость непременно должна сочетаться с духовным ликованием от чуда воскресения нашего Бога.
Александр Волков
Священник, пресс-секретарь патриарха Кирилла
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