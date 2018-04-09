Красноярцев просят активнее поддерживать землячку на конкурсе «Мисс-Россия-2018»
Пока девушка не вошла в топ-20.
Пока девушка не вошла в топ-20.
Жителей Красноярска и края просят активнее поддерживать участницу конкурса «Мисс Россия-2018» Владиславу Безденежную. Голоса необходимы студентке КрасГМУ для того, чтобы попасть в топ-20 конкурса красоты.
«Сибиряки, давайте не останемся равнодушными, поддержим нашу землячку, откроем миру красоту и величие Сибири», — поддерживают Владиславу в социальных сетях.
Отметим, что пока 22-летняя претендентка на звание самой красивой девушки страны по результатам
По словам организаторов, девушка «старается прославлять Красноярский край». На своей странице в Instagram она ежедневно подробно рассказывает о конкурсе.
«Влада представила национальный костюм, подарила организаторам “Мисс Россия” символ зимней Универсиады2019 —
Отметим, что в 2017 году девушка выиграла конкурс «Лица Сибири».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.