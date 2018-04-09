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08:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев просят активнее поддерживать землячку на конкурсе «Мисс-Россия-2018»

Пока девушка не вошла в топ-20.

Жителей Красноярска и края просят активнее поддерживать участницу конкурса «Мисс Россия-2018» Владиславу Безденежную. Голоса необходимы студентке КрасГМУ для того, чтобы попасть в топ-20 конкурса красоты.

«Сибиряки, давайте не останемся равнодушными, поддержим нашу землячку, откроем миру красоту и величие Сибири», — поддерживают Владиславу в социальных сетях.

Отметим, что пока 22-летняя претендентка на звание самой красивой девушки страны по результатам онлайн-голосования находится на 38-м месте (990 голосов). Девушку, в отличие от участниц из Тывы и Якутии, поддерживают не так активно. В отличие от Красноярского края голосовать за «своих» моделей призывают даже главы некоторых регионов.

Напомним, 21 марта Владислава Безденежная стала участницей «Мисс Россия-2018». Сейчас она находится в Москве, где готовится к финалу конкурса. Имя победительницы назовут 14 апреля.

По словам организаторов, девушка «старается прославлять Красноярский край». На своей странице в Instagram она ежедневно подробно рассказывает о конкурсе.

«Влада представила национальный костюм, подарила организаторам “Мисс Россия” символ зимней Универсиады2019 — U-Лайку, а также спела гимн Красноярского края», — сообщают организаторы.

Отметим, что в 2017 году девушка выиграла конкурс «Лица Сибири».

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