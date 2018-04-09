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08:33 (мск), источник: Вести Иркутск

Погода в Иркутской области становится более весенней

Погода придёт в себя, и наконец-то станет более устойчивой на этой неделе. Хотя местами небольшие осадки в Иркутской области синоптики не исключают.

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Источник: Вести Иркутск

Сегодня по региону ещё идёт холодный атмосферный фронт — будет дождь и усиление ветра. И температура даже ниже нормы. А вот со вторника погода наладится. Вообще для апреля такие перепады характерны. Метеорологи объясняют, что сейчас разрушается сибирский антициклон. Поэтому территория области открыта как для вторжения холодных масс с Арктического бассейна, так и для поступления тёплого воздуха из Средней Азии. К выходным по всему Прибайкалью температура повысится на 3−4 градуса.

— Температурный фон в ночные часы в западных и южных районах области будет составлять от -1 до -6 градусов, днём от +7 до +13 градусов. В северных и верхнеленских районах эта температура будет на 5−10 градусов ниже. Особенно в ночные часы, возможны понижения до -15−20 градусов, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

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