Погода в Иркутской области становится более весенней

Сегодня по региону ещё идёт холодный атмосферный фронт — будет дождь и усиление ветра. И температура даже ниже нормы. А вот со вторника погода наладится. Вообще для апреля такие перепады характерны. Метеорологи объясняют, что сейчас разрушается сибирский антициклон. Поэтому территория области открыта как для вторжения холодных масс с Арктического бассейна, так и для поступления тёплого воздуха из Средней Азии. К выходным по всему Прибайкалью температура повысится на 3−4 градуса.