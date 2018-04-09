В Иркутск доставили Благодатный огонь

Миссию по благословению Митрополита Вадима несёт режиссёр ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина. Встретить частицу Святого огня можно в иркутском аэропорту. Там же от огня из Храма Господня зажгут лампады в часовне «Благодатное небо» и прочтут тропарь. Затем пламя доставят в Знаменский храм Иркутска, где передадут Митрополиту. А уже оттуда частицы священного пламени доставят во все церкви и приходы Прибайкалья.