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08:32 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутск доставили Благодатный огонь

Православная святыня прибыл из Москвы рейсом «Аэрофлота».

Источник: Вести Иркутск

Православная святыня прибыл из Москвы рейсом «Аэрофлота».

Миссию по благословению Митрополита Вадима несёт режиссёр ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина. Встретить частицу Святого огня можно в иркутском аэропорту. Там же от огня из Храма Господня зажгут лампады в часовне «Благодатное небо» и прочтут тропарь. Затем пламя доставят в Знаменский храм Иркутска, где передадут Митрополиту. А уже оттуда частицы священного пламени доставят во все церкви и приходы Прибайкалья.

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