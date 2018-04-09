В Иркутск доставили Благодатный огонь
Православная святыня прибыл из Москвы рейсом «Аэрофлота».
Православная святыня прибыл из Москвы рейсом «Аэрофлота».
Православная святыня прибыл из Москвы рейсом «Аэрофлота».
Миссию по благословению Митрополита Вадима несёт режиссёр ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина. Встретить частицу Святого огня можно в иркутском аэропорту. Там же от огня из Храма Господня зажгут лампады в часовне «Благодатное небо» и прочтут тропарь. Затем пламя доставят в Знаменский храм Иркутска, где передадут Митрополиту. А уже оттуда частицы священного пламени доставят во все церкви и приходы Прибайкалья.
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