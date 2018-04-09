9 апреля в Иркутске состоится закрытие фестиваля «Джаз на Байкале»
В Иркутске закрывается фестиваль «Джаз на Байкале». Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.
В Иркутске закрывается фестиваль «Джаз на Байкале». Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.
На
— Ещё есть билеты. Мы обязательно их придерживаем всегда, потому что знаем, что джазовая публика часто приходит непосредственно в день концерта. Очень много заявок, — говорит худрук фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.