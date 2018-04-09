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08:31 (мск), источник: Вести Иркутск

9 апреля в Иркутске состоится закрытие фестиваля «Джаз на Байкале»

В Иркутске закрывается фестиваль «Джаз на Байкале». Он завершится музыкальным поединком звёзд из США.

На гала-концерте в музыкальном театре выступят Клаудиа Элиаза и Квентин Мур. Американские вокалисты столкнут на сцене современные ритмы с традиционными. В этом им помогут иркутский ансамбль «Доктор Джаз» и гости из Санкт-Петербурга — квартет Алексея Черемизова. Закончится вечер клубным джем-сейшеном участников фестиваля.

— Ещё есть билеты. Мы обязательно их придерживаем всегда, потому что знаем, что джазовая публика часто приходит непосредственно в день концерта. Очень много заявок, — говорит худрук фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.

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