Во Владивостоке на набережной Цесаревича разогнали «прокатчиков»

Последнее время «прокатчики» на набережной Цесаревича совсем охамели, не ставят ни во что собственников этой территории.
С наступлением тепла некоторые «предприимчивые» граждане решили организовать на набережной прокат велосипедов, гироскутеров, детских машин и работу батутов и других аттракционов. Как подчеркнули представители Центра судоремонта «Дальзавод», который и является собственником территории, недобросовестные предприниматели работают здесь без разрешения. На просьбу прекратить свою деятельность отвечают отказом, поэтому собственники набережной и попросили помощи у полиции и городской администрации.
Сейчас собственники территории готовят документы для передачи в следственные органы и прокуратуру для дальнейшего привлечения незаконных предпринимателей к ответственности.
По итогам рейда на незаконных «прокатчиков» сотрудники полиции составили протоколы за нарушение статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы об административных правонарушениях были составлены и за нарушение статей 9.1 и 7.23 краевого закона № 44 — КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае». За нарушение законодательства недобросовестным предпринимателям предстоит оплатить штрафы.
Ранее в материале сайта «Вести:Приморье» «Смешались в кучу кони, люди»: горожане в шоке от происходящего на набережной Цесаревича во Владивостоке сообщалось, что в конце марта одно из самых новых и современных зон отдыха Владивостока — набережная Цесаревича предстала в неприглядном виде. Сотни пешеходов, активно отдыхающие люди на бордах и на роликовых коньках, дети на десятках игрушечных управляемых машинах и кони/пони, хозяева которых катают всех желающих, дружно месят здесь жижу из полурастающего снега. Полное ощущение грязного, замызганного места.
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