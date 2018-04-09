Во Владивостоке на набережной Цесаревича разогнали «прокатчиков»

Источник: Вести Приморье

Последнее время «прокатчики» на набережной Цесаревича совсем охамели, не ставят ни во что собственников этой территории.

С наступлением тепла некоторые «предприимчивые» граждане решили организовать на набережной прокат велосипедов, гироскутеров, детских машин и работу батутов и других аттракционов. Как подчеркнули представители Центра судоремонта «Дальзавод», который и является собственником территории, недобросовестные предприниматели работают здесь без разрешения. На просьбу прекратить свою деятельность отвечают отказом, поэтому собственники набережной и попросили помощи у полиции и городской администрации.

Сейчас собственники территории готовят документы для передачи в следственные органы и прокуратуру для дальнейшего привлечения незаконных предпринимателей к ответственности.

По итогам рейда на незаконных «прокатчиков» сотрудники полиции составили протоколы за нарушение статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы об административных правонарушениях были составлены и за нарушение статей 9.1 и 7.23 краевого закона № 44 — КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае». За нарушение законодательства недобросовестным предпринимателям предстоит оплатить штрафы.