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08:26 (мск), источник: VLADNEWS

«Забыл повернуть»: В Приморье водитель легковушки устроил массовое ДТП

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Уссурийске на одном из перекрёстков произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, рейсового автобуса и микроавтобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Аварийный Комиссар» в социальной сети Инстаграм.

В районе улицы Некрасова, 115 на перекрёстке водитель легкового автомобиля включил сигнал левого поворота и начал выполнять поворот, однако на середине перекрестка автомобилист поехал прямо. В результате чего водитель легкового автомобиля совершил столкновение с микроавтобусом, а через несколько секунд в легковушку врезался рейсовый автобус.

«Наверное забыл водитель, что хотел повернуть», — предположил один из пользователей соцсети.

Весь момент массовой аварии попал на камеру видеорегистратора.

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