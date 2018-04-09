«Забыл повернуть»: В Приморье водитель легковушки устроил массовое ДТП ...

В Уссурийске на одном из перекрёстков произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, рейсового автобуса и микроавтобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Аварийный Комиссар» в социальной сети Инстаграм.

В районе улицы Некрасова, 115 на перекрёстке водитель легкового автомобиля включил сигнал левого поворота и начал выполнять поворот, однако на середине перекрестка автомобилист поехал прямо. В результате чего водитель легкового автомобиля совершил столкновение с микроавтобусом, а через несколько секунд в легковушку врезался рейсовый автобус.