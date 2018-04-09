«Забыл повернуть»: В Приморье водитель легковушки устроил массовое ДТП
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
В Уссурийске на одном из перекрёстков произошло массовое
В районе улицы Некрасова, 115 на перекрёстке водитель легкового автомобиля включил сигнал левого поворота и начал выполнять поворот, однако на середине перекрестка автомобилист поехал прямо. В результате чего водитель легкового автомобиля совершил столкновение с микроавтобусом, а через несколько секунд в легковушку врезался рейсовый автобус.
«Наверное забыл водитель, что хотел повернуть», — предположил один из пользователей соцсети.
Весь момент массовой аварии попал на камеру видеорегистратора.
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