Гостям ВЭФ во Владивостоке не дадут заболеть кишечными инфекциями

В Приморье по итогам анализа заболеваемости за 2017 год и 2 месяца 2018 год отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Так же сохраняется риск завоза и распространения кори — в Российской Федерации рост заболеваемости корью за 2017 г. составил 4,5 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Для благоприятного проведения Восточного экономического форума во Владивостоке и недопущения заноса и распространения инфекционных заболеваний, главный санитарный врач по Приморскому краю принял постановление.