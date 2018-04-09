Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Анастасия Костенко рассказала, как проходит ее беременность
Оплачивать ЖКХ теперь можно по-новому: Путин уже подписал указ
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Названы продукты, которые помогают похудеть
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:25 (мск), источник: VLADNEWS

Гостям ВЭФ во Владивостоке не дадут заболеть кишечными инфекциями

В Приморье принимаются жесткие меры в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний.

В Приморье по итогам анализа заболеваемости за 2017 год и 2 месяца 2018 год отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Так же сохраняется риск завоза и распространения кори — в Российской Федерации рост заболеваемости корью за 2017 г. составил 4,5 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Для благоприятного проведения Восточного экономического форума во Владивостоке и недопущения заноса и распространения инфекционных заболеваний, главный санитарный врач по Приморскому краю принял постановление.

Главный врач постановил о необходимости проведения медосмотров работников, которые будут задействованы в обслуживании гостей форума, а также о необходимости сделать прививки против гепатита В, кори, краснухи. Отдельным пунктом он предписывает не привитым ранее сотрудникам сделать прививки от гепатита А и дизентерии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как проходит обучение у будущих врачей во Владивостоке ...
«Забыл повернуть»: В Приморье водитель легковушки устроил массовое ДТП ...
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Несчастливая «Щука». Загадочная история крушения подлодки в СССР
СМИ: сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Морской котик заставил рыбаков 8 часов катать его в лодке
Оцепленные в связи с «делом Скрипаля» кварталы наводнили крысы
«Русал» может объявить технический дефолт по ряду обязательств
Спикер кемеровского парламента покинул пост в пользу Тулеева
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь