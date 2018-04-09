Гостям ВЭФ во Владивостоке не дадут заболеть кишечными инфекциями
В Приморье принимаются жесткие меры в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний.
В Приморье принимаются жесткие меры в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний.
В Приморье по итогам анализа заболеваемости за 2017 год и 2 месяца 2018 год отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Так же сохраняется риск завоза и распространения кори — в Российской Федерации рост заболеваемости корью за 2017 г. составил 4,5 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.
Для благоприятного проведения Восточного экономического форума во Владивостоке и недопущения заноса и распространения инфекционных заболеваний, главный санитарный врач по Приморскому краю принял постановление.
Главный врач постановил о необходимости проведения медосмотров работников, которые будут задействованы в обслуживании гостей форума, а также о необходимости сделать прививки против гепатита В, кори, краснухи. Отдельным пунктом он предписывает не привитым ранее сотрудникам сделать прививки от гепатита А и дизентерии.
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