Пенсионеры Приморья выходят в онлайн

Валентина Колесник из Владивостока не может сдержать радостных эмоций, которые она получила на первом занятии в компьютерном классе в Приморском центре социального обслуживания населения. Говорит, что предстоит освоить азы компьютерной грамотности практически с нуля.

«Я жду многого от программы. Хочу освоить навыки работы в интернете. Прежде всего, на портале Госуслуг, о котором я много слышала. Очень актуально общение онлайн с медицинскими работниками. У меня на руках муж с инвалидностью первой группы. И запись на прием к врачу будет весьма кстати. Ну и, безусловно, надеюсь восстановить общение с друзьями детства в «Одноклассниках», — отмечает пенсионерка и рассчитывает, что свое 70-летие в декабре этого года встретит уже уверенным пользователем.

Национальный проект «Бабушка и дедушка онлайн» появился в Приморском крае в 2014 году. Первые курсы организовали на базе Приморского центра социального обслуживания во Владивостоке. Сегодня интернет-классы имеются во многих филиалах ПЦСОН. Кроме жителей краевого центра активно включились в программу пенсионеры Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Уссурийска, Партизанска, Хороля.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, с 2014 года более 2,7 тысяч пенсионеров прошли курсы компьютерной грамотности по программе «Бабушка и дедушка онлайн». Самой старшей из учеников стала Анилина Безякина, которой исполнилось 87 лет.

Еще одну возможность обучиться новым технологиям пенсионерам предлагает образовательный проект для старшего поколения «Окно в интернет». Его организатором выступило Приморское региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке краевого Отделения ПФР.

На прошлой неделе обучение завершили первые десять учащихся элегантного возраста. Еще 10 человек приступили к занятиям на этой неделе.

Как отметила одна из первых выпускниц Наталья Щербакова, проект очень актуален, он делает жизнь пенсионеров интереснее и насыщеннее, ведь всемирная сеть это — фильмы, книги, форумы, клубы по интересам и, конечно, — общение с близкими и друзьями.

«Проект продлится до июля 2018 года. Мы планируем приобщить к мобильному интернету 100 пенсионеров в разных уголках края», — информируют в региональном отделении ПФР.

Записаться на обучение можно у председателей местных отделений Союза пенсионеров.

Специалисты отмечают возросший интерес приморских пенсионеров к компьютерному обучению. Мероприятия, связанные с компьютерной грамотностью, учли в проекте дорожной карты, разработанной во исполнение поручений Президента и «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.

На встрече с активистами общественных организаций пенсионеров разработчики проекта заявили о потребности создания Единого информационного портала для старшего поколения. Он должен стать для пенсионеров не только «поставщиком» интересных новостей, полезных советов, нужной оперативной информацией от органов власти, организаций и учреждений, работающих с пожилыми людьми.

«Это прекрасная возможность общения для наших бабушек и дедушек, возможность практиковаться в навыках, полученных на наших бесплатных занятиях», — считают организаторы компьютерных курсов.