В Самаре встретили главный христианский праздник — Пасху или Воскресение Христово
В Самаре встретили главный христианский праздник — Пасху или Воскресение Христово.
В Самаре встретили главный христианский праздник — Пасху или Воскресение Христово.
Торжественные богослужения прошли во всех храмах губернии.
В Покровском кафедральном соборе в эту ночь собрались сотни верующих.
Праздничная служба началась с крестного хода.
Затем Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию.
В пятом часу утра в собор из Иерусалима доставили Благодатный огонь.
Частицу святыни передали во все приходы региона.
Пасхальные богослужения будут идти в течение всей недели — Светлой Седмицы.
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