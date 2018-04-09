Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев на рабочей неделе ждет резкое потепление — воздух днем прогреется до +16 градусов во вторник, 10 апреля. Однако к пятнице, 13 апреля, столбик термометра опустится до +6 градусов, возможен дождь.

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 9 апреля, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3 м/сек. Температура воздуха — до +14 градусов. Ночью — до +4 градусов.

Во вторник, 10 апреля, будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2 м/сек. Воздух прогреется днем до +16 градусов, ночью — до +4 градусов.

В среду, 11 апреля, ожидается небольшая облачность, по-прежнему без осадков. Температура воздуха — до +15 градусов. Ночью — до +4 градусов. Ветер северо-восточный, 4 м/сек.

В четверг, 12 апреля, будет облачно. Температура днем — до +8 градусов. Ночью будет до +1 градуса. Ветер восточный, 3 м/сек.