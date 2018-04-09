Воронежцев на рабочей неделе ждет резкое потепление
Воздух прогреется до +16 градусов.
Воздух прогреется до +16 градусов.
Воронежцев на рабочей неделе ждет резкое потепление — воздух днем прогреется до +16 градусов во вторник, 10 апреля. Однако к пятнице, 13 апреля, столбик термометра опустится до +6 градусов, возможен дождь.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 9 апреля, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3 м/сек. Температура воздуха — до +14 градусов. Ночью — до +4 градусов.
Во вторник, 10 апреля, будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2 м/сек. Воздух прогреется днем до +16 градусов, ночью — до +4 градусов.
В среду, 11 апреля, ожидается небольшая облачность,
В четверг, 12 апреля, будет облачно. Температура днем — до +8 градусов. Ночью будет до +1 градуса. Ветер восточный, 3 м/сек.
В пятницу, 13 апреля, днем температура воздуха опустится до +6 градусов, ожидается небольшой дождь. Температура ночью — до 0 градусов. Ветер
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