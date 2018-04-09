В Японии выпал снег во время цветения сакуры
Это произошло впервые за 17 лет и позволило сделать много нежных снимков.
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Это произошло впервые за 17 лет и позволило сделать много нежных снимков.
Зима внезапно вернулась в апреле в префектуру Фукуи на побережье Японского моря. Выпало 7−11 см снежных осадков, а температура опустилась с 22° до 2−5°С. Подобное явление крайне редко, в предыдущий раз снег выпадал в апреле 17 лет назад.
Необычное явление вызвано потоками холодного воздуха, которые пришли на побережье. «Что случилось с прекрасной весенней погодой», — недоумевают японцы. Но, в то же время, им удалось сделать множество потрясающих нежных снимков цветущей сакуры под пушистым снегом, пишет Sora News.
«Моя Планета» публиковала живописные снимки цветущей сакуры.
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