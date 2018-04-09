В Японии выпал снег во время цветения сакуры

Зима внезапно вернулась в апреле в префектуру Фукуи на побережье Японского моря. Выпало 7−11 см снежных осадков, а температура опустилась с 22° до 2−5°С. Подобное явление крайне редко, в предыдущий раз снег выпадал в апреле 17 лет назад.