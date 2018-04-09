Спортклуб съехал из опасного здания
Кунгурский клуб «Богатырь» работал в аварийно опасном строении, создавая тем самым угрозу безопасности посетителей.
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Кунгурский клуб «Богатырь» работал в аварийно опасном строении, создавая тем самым угрозу безопасности посетителей.
Судебные приставы Кунгура обязали спортивный клуб «Богатырь» освободить помещение общей площадью 331 кв.м. Причиной этого стал тот факт, что здание, в котором находился клуб, признано аварийным.
«Богатырь» освободил помещение, пишет УФССП по Пермскому краю.
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