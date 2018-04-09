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09:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 16 апреля в Казани частично закрывается движение транспорта по ул. Советская

(Город Казань KZN.RU, 9 апреля). В Казани с 16 до 22 апреля будет частично закрыта для движения транспорта проезжая часть возле дома № 2 по ул. Советская (схема).

Это связано с установкой техники и устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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