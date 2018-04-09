С 16 апреля в Казани частично закрывается движение транспорта по ул. Советская

С 16 апреля в Казани частично закрывается движение транспорта по ул. Советская

(Город Казань KZN.RU, 9 апреля). В Казани с 16 до 22 апреля будет частично закрыта для движения транспорта проезжая часть возле дома № 2 по ул. Советская (схема ).